300 الف عسكري امريكي يقاضون شركة اثر اصابتهم في العراق وافغانستان

2022/05/10 | 16:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لصحيفة الديلي ميل البريطانية ، الثلاثاء، ان 300 الف عسكري امريكي من قدامى المحاربين في العراق وافغانستان رفعوا دعوى قضائية ضد شركة تصنيع سدادات الاذن نتيجة فشلها في حمايتهم واصابتهم بطنين الاذن بعد عودتهم من الخدمة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكر التقرير الذي ترجمته […]

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