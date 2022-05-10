خشان: قانون الامن الغذائي لا تحمل فقراتها أي صيغة للأمن

2022/05/10 | 16:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقرات عديدة في قانون الامن الغذائي لا تحمل في طياتها أي صيغة للأمن.

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