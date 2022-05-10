عاصفة ترابية تضرب قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين

2022/05/10 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – صلاح الدينضربت عاصفة ترابية، اليوم الثلاثاء، قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان، عاصفة ترابية كبيرة ضربت قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين.

وأضاف ان، العاصفة حجبت الرؤية وتسببت بعدد من حالات الاختناق.

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