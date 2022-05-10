2022/05/10 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علق أمير قبائل الدليم علي حاتم سليمان، اليوم الثلاثاء، على صدور إلقاء القبض عليه.

وقال سليمان في تغريدة له تابعتها (بغداد اليوم) "كنا نأمل من القضاء العراقي أن يبقى على الحياد ولا يتأثر بالضغوطات السياسية ويبتعد عن الخلافات والمناكفات كي لا نذهب إلى الفوضى".

هذا وافاد مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، بصدور أمر قبض وتحري بحق علي حاتم السليمان.



وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "محكمة النجف اصدرت امر قبض وتحري بحق (علي حاتم السليمان) بعد شكوى تقدمت بها مجموعة من عوائل الشهداء قبل أيام".

أدناه نص التغريدة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق لعلي حاتم سليمان بعد صدور امر إلقاء القبض عليه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق لعلي حاتم سليمان بعد صدور امر إلقاء القبض عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).