البيت الأبيض: بايدن يلتقي ملك الأردن الجمعة

2022/05/10 | 16:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله، وولي العهد الأمير الحسين، الجمعة.

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