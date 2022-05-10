العواصف الترابية تدخل محافظة النجف (فيديو)

2022/05/10 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-النجف

دخلت، اليوم الثلاثاء، العواصف الترابية محافظة النجف.

وتنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو يظهر العاصفة الترابية التي تضرب محافظة النجف والتي حجبت الرؤية في طرق المحافظة.

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