إطلاق العرض التشويقي للجزء الثاني من فيلم

2022/05/10 | 17:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إطلاق العرض التشويقي لفيلم "أفاتار: طريق الماء"، حيث يأتي الفيلم المرتقب بعد 13 عامًا من إطلاق الجزء الأول للسلسلة الخيالية.

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