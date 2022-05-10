صفقة الربع مليار يورو.. غوارديولا لا يمكنه الكلام وكلوب يشير إلى

2022/05/10 | 17:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت تقارير، الاثنين، إلى أن الدولي النروجي قد خضع بالفعل لفحص طبي بعد الاتفاق على مسائل شخصية مع بطل الدوري الإنكليزي الممتاز.

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