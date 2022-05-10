2022/05/10 | 17:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hcsmT4WaPSE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هي مدرسة للجريمة .. الشيخ وليد يحذر من لعبة مُحرمة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هي مدرسة للجريمة .. الشيخ وليد يحذر من لعبة مُحرمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).