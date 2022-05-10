2022/05/10 | 17:43 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/خاص..
اكد الخبير الاقتصادي قيس الكروي، الثلاثاء، بان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي سيعزز الانسداد السياسي في البلاد.
وقال الكروي في حديث لـ /المعلومة /، ان “ضغط قوى سياسية محددة لتمرير قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي برغم وجود ملاحظات وعلامات استفهام كبيرة تستدعي وقفة جادة، خاصة وان البلاد تمر بازمة سياسية كبيرة ادت الى انسداد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتصادي: قانون الامن الغذائي سيعزز الانسداد السياسي.. 3 سلبيات في ان واحد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد الخبير الاقتصادي قيس الكروي، الثلاثاء، بان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي سيعزز الانسداد السياسي في البلاد.
وقال الكروي في حديث لـ /المعلومة /، ان “ضغط قوى سياسية محددة لتمرير قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي برغم وجود ملاحظات وعلامات استفهام كبيرة تستدعي وقفة جادة، خاصة وان البلاد تمر بازمة سياسية كبيرة ادت الى انسداد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتصادي: قانون الامن الغذائي سيعزز الانسداد السياسي.. 3 سلبيات في ان واحد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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