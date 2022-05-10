اقتصادي: قانون الامن الغذائي سيعزز الانسداد السياسي.. 3 سلبيات في ان واحد

2022/05/10 | 17:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اكد الخبير الاقتصادي قيس الكروي، الثلاثاء، بان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي سيعزز الانسداد السياسي في البلاد.وقال الكروي في حديث لـ /المعلومة /، ان “ضغط قوى سياسية محددة لتمرير قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي برغم وجود ملاحظات وعلامات استفهام كبيرة تستدعي وقفة جادة، خاصة وان البلاد تمر بازمة سياسية كبيرة ادت الى انسداد […]

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