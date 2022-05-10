الأردن والاردنيون امام الخطر الوجودي - ابراهيم حجازين

2022/05/10 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ابراهيم_حجازين ما يجب أن يدركه كل أردني واع او غير واع، ساذج او ذكي، إقليمي أو غير إقليمي، منساق وراء وهم الليبرالية او مدرك لدورها الخبيث، انه لم يعد بمخطط "إسرائيل" ولا هي معنية ككل؛ بنية ومجتمع ومؤسسة إدارية وأيديولوجيا وثقافة ووظيفة، الاستمرار ببيعنا ما سوقته قبيل وادي عربة وصدقه المسؤولون حتى مغاوضوا مفاوضوهم من انهم ضمنوا بالتوقيع على وادي عربة اعترافها بالدولة الأردنية في حدودها شرقي النهر، وكذلك ان لا اط ......





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