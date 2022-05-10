وزير الاستخبارات الإسرائيلية لـCNN: لا نرى أي دليل على توجيه حماس للهجمات الأخيرة

2022/05/10 | 17:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت هداس جولد من CNN، مقابلة مع وزير الاستخبارات الإسرائيلية، إليعازر شتيرن، بشأن حماس حيث يمر اليوم عام واحد منذ أن بدأت حماس إطلاق الصواريخ على القدس قبل القتال في قطاع غزة العام الماضي.

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