"عربات النار" بحضور بينيت وغانتس.. إسرائيل مستعدة لأي سيناريو

2022/05/10 | 17:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبدأ الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع، مناورة عسكرية واسعة النطاق تستمر 4 أسابيع، تحمل اسم "عربات النار" تشارك فيها قوات نظامية واحتياط من كافة القيادات، الأذرع والهيئات ووحدات الجيش.

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