2022/05/10 | 18:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناظم: الكاظمي وجه بإبقاء معسكر الرشيد في بغداد منطقة خضراء وحديقة كبرى » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 18:08

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناظم: الكاظمي وجه بإبقاء معسكر الرشيد في بغداد منطقة خضراء وحديقة كبرى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناظم: الكاظمي وجه بإبقاء معسكر الرشيد في بغداد منطقة خضراء وحديقة كبرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).