2022/05/10 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "أكثر من نصف مليون"..الحكومة تحدد موعد توزيع سندات مشروع داري السكني

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