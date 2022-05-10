غضب برلماني من تواجد السفير الأمريكي ضمن اجتماع وزاري عراقي

2022/05/10 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

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اثار تواجد السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر في اجتماع لوزير النفط إحسان عبد الجبار مع المكلف بإدارة وزارة الكهرباء عادل كريم رفضا سياسياً.

وقال النائب عن تحالف الفتح، رفيق الصالحي، لـ(بغداد اليوم)، ان "تواجد السفير الأمريكي خلال اجتماع عراقي داخلي امر مرفوض وهو يضع الكثير من علامات الاستفهام، فهذا يعد تدخل في الشأن الداخلي، وهذا ما لم ولن نقبل به اطلاقاً".

وبين الصالحي ان "مجلس النواب العراقي، سيعمل خلال اليومين المقبلين على تقديم أسئلة برلمانية او دعوات استشافة للجهات المعنية لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء حضور السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر باجتماع المجلس الوزاري للطاقة العراقي، فهذا الاجتماع عراقي وشأنه داخلي".

وكان وزير النفط وبصفته نائباً للمجلس الوزراي للطاقة اجتمع أمس مع المكلف بإدارة وزارة الكهرباء عادل كريم لمناقشة عدة محاور تتعلق بملف الكهرباء ومنها القدرات الانتاجية ،وتوفير الوقود ، ومشاريع الربط مع دول الجوار، والعمل على زيادة وكفاءة وجودة توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين.

وقال بيان رسمي صادر عن وزارة النفط أن السفير الامريكي في بغداد "ماثيو تولر" حظر جانباً من الاجتماع لغرض دراسة المساهمات والقدرات والدعم المالي الذي يقدمه صندوق دعم الصادرات الامريكية والقروض الميسرة ، والتي تهدف الى استمرار وتطوير مشاريع الانتاج والربط الكهربائي مع مناقشة الدعم من المصادر المتاحة الاخرى .

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