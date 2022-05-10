2022/05/10 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أكد خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن "مانشستر سيتي الإنجليزي حسم صفقة النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني

وكتب رومانو، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "سينضم هالاند إلى مانشستر سيتي..



تم الاتفاق على كل شيء، والأوراق جاهزة للتوقيع".

وأضاف: "أكمل هالاند الجزء الأول من الفحوصات الطبية في بلجيكا، اليوم الاثنين، في وجود أطباء مانشستر سيتي"، متابعا: "المحادثات بدأت بشكل جدي منذ 3 أسابيع، وتم الاتفاق على جميع التفاصيل، ولا يتبقى سوى التوقيع على العقود".

وأكد: "أخبر مانشستر سيتي نظيره بوروسيا دورتموند، بأنه سيفعل بند الشراء 75 مليون يورو هذا الأسبوع"، مواصلا: "سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة هذا الأسبوع، بعد إتمام الاتفاق بين الناديين على الشرط الجزائي".

وأكمل: "يرغب هالاند وعائلته أن يتم الإعلان عن الصفقة هذا الأسبوع، لتوديع جماهير بوروسيا دورتموند بأفضل طريقة".

وختم: "لن يتجاوز راتب هالاند المتفق عليه مع مانشستر سيتي، ما يتقاضاه البلجيكي كيفين دي بروين، والذي تبلغ قيمته حوالي 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وسيوقع عقدًا حتى صيف 2027".

وارتبط اسم هالاند في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، لكن الأخير كان الأكثر حرصا على ضمه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. ‏ارلينج هالاند ينضم لمانشستر سيتي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. ‏ارلينج هالاند ينضم لمانشستر سيتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).