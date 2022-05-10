هل يملك بيل غيتس الأراضي الزراعية في أميركا؟

2022/05/10 | 18:20 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت الكثير من الشائعات حول امتلاك الملياردير المؤسس لشركة مايكروسوفت بيل غيتس غالبية الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة، وأن شركة بلاك روك، أكبر مدير للأصول في العالم، تمتلك غالبية منازل الأسرة الواحدة في الولايات المتحدة.

وكتب أحد مستخدمي تويتر، تغريدة كتب فيها: "بيل غيتس يشتري غالبية الأراضي الزراعية الأميركية وشركة بلاك روك تشتري غالبية منازل الأسرة الواحدة، ولكن من المفترض أن أصدق أن أكبر تهديد لنا هو شراء إيلون ماسك لموقع تويتر؟".

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وجمعت التغريدة أكثر من 215000 إعجاب في وقت كتابة هذا التقرير.

فيما يشير تقرير آخر متداول بكثرة على الإنترنت إلى أن بيل غيتس اشترى كل الأراضي الزراعية، ويمتلك غيتس حالياً 300000 فدان من الأراضي الزراعية.

وأظهر تحقيق لوكالة "رويترز"، اطلعت عليه "العربية.نت"، أن غيتس، وفقاً للتقرير المنشور باسم "The Land Report"، الذي يقدم تقارير عن ملكية الأراضي الرئيسية في الولايات المتحدة، أن غيتس امتلك 242 ألف فدان من الأراضي الزراعية من خلال شركتين لإدارة الاستثمار هما: Cottonwood Ag Management وCascade Investment.

ويقارن هذا الرقم مع 895 مليون فدان – إجمالي حجم الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة، وفقاً لتقرير نشرته وزارة الزراعة الأميركية في عام 2021، لتقزم بذلك حصة غيتس في الأراضي الزراعية إلى أقل من 0.027% من الأراضي الزراعية الأميركية.

منازل بلاك روك

وعلى الرغم من أن عملاق إدارة الأصول بلاك روك لا تمتلك بشكل مباشر منازل والتي يمكنها ضم أسرة واحدة، بصفتها أكبر مدير للأصول في العالم، فإنها تمتلك أسهماً في الشركات التي تمتلكها.



لكن هذه الشركات لا تمتلك غالبية منازل الأسرة الواحدة في الولايات المتحدة.

وتساهم شركة بلاك روك في شركة المنازل Invitation، والتي لديها ما يقرب من 80.000 منزل للإيجار في جميع أنحاء الولايات المتحدة وهي أكبر مالك لمنازل الأسرة الواحدة في أميركا، كما تساهم في شركة American Homes 4 Rent والتي لديها نحو 57.024 عقاراً مخصصاً للأسرة الواحدة.

وتقارن تلك الأرقام مع وجود 94.6 مليون منزل لعائلة واحدة في الولايات المتحدة، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة من مسح الإسكان لمكتب الإحصاء الأميركي لعام 2019.

واعتباراً من أحدث مسح لتمويل الإسكان الإيجاري في (2018)، كان هناك 19.955 مليون عقار مؤجر في الولايات المتحدة، منها 17.16 مليون عقار للإيجار للأسرة الواحدة – تمثل ما يزيد قليلاً عن 70% من هذه كانت مملوكة لمستثمرين أفراد.

وفي هذا السياق فإن منازل Invitation Homes وAmerican Homes 4 Rent مجتمعة أقل من 1% من 17.16 مليون منزل، إذا ظل إجمالي عدد المساكن كما هو في السنوات الثلاث الماضية.

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