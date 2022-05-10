أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة الحبوب.. ودولة بالشرق الأوسط وجهتها المحتملة

2022/05/10 | 18:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مديرية المخابرات في وزارة الدفاع الأوكرانية إن الحوب المسروقة من قبل القوات الروسية يتم إرسالها بالفعل إلى خارج البلاد.

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