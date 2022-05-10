"وثيقة استراتيجية جديدة".. لافروف في الجزائر بزيارة "غير معلنة"

2022/05/10 | 18:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف والوفد المرافق له، في وقت تسعي الجزائر للمساهمة في سد النقص في الغاز، في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.

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