المتحدث باسم الحكومة: توزيع أكثر من نصف مليون سند ضمن مشروع داري الأسبوع المقبل

2022/05/10 | 18:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم:

توزيع أكثر من نصف مليون سند ضمن مشروع

داري الأسبوع المقبل

ناظم: رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة

لتطوير ساحة التحرير ونصب الحرية

وحديقة الأمة وسط بغداد

ناظم: الكاظمي

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