الزراعة بشأن الحمى النزفية: الأمور تحت السيطرة

2022/05/10 | 18:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاصابة بالحمى النزفية ترتفع في موسمي الخريف والربيع فقط.

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