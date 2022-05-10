2022/05/10 | 18:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hbsnUS71huA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | حيدر مجيد: الامانة العامة تعمل على نظام الحوكمة ووصلنا لمستويات متقدمة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | حيدر مجيد: الامانة العامة تعمل على نظام الحوكمة ووصلنا لمستويات متقدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).