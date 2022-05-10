الخلط بين دلالات النفس ومفاهيم الروح - عباس علي العلي

2022/05/10 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الروح أولا أم النفس؟ وما هي الروح ؟ وممن تكون النفس؟ ,سؤال لطالما تفكر به المتفكرون ومن اجله خاضوا الكثير من النقاش والجدال لبيان ماهيتهما وأسبقية من منهما عن الأخرى ,مع ما اشيع عن نهي القران لهذا السؤال وما النفس {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً }الإسراء85 ,فهل هذا نهي عن السؤال أم بيان عن قصور العلم الذاتي للمخلوق ع ......





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