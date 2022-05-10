اندلاع حريق وسط بغداد والدفاع المدني تتدخل

2022/05/10 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

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فرق الدفاع المدني تتمكن من ابعاد خطر النيران عن العمارات المجاورة وفندق بداخله نزلاء نتيجة حادث حريق نشب بقطعة ارض فارغة بداخلها نفايات ضمن شارع النضال دون اصابات تذكر

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