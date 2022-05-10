العراق يحرز المرتبة الرابعة بخسارته امام بنغلادش في بطولة اسيا بالقوس والسهم

2022/05/10 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

احرز منتخب العراق بالقوس والسهم للنساء لمسافة ٥٠ مترا، المركز الرابع في بطولة اسيا التي تتواصل فعالياتها في محافظة السليمانية.

وضم المنتخب النسوي اللاعبات رند سعد وفاطمة سعد ونبراس حميد، وخسر امام نظيره البنغلاديشي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في وقت انتهت مباراة الختام التي جمعت منتخبي الهند واوزبكستان، تفوق منتخب الهند على منافسه وتوج بالوسام الذهبي وحصل اوزبكستان على الفضة.

وقال نائب رئيس اتحاد القوس والسهم محمد فياض في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "العراق اضاع فرصة سهلة للفوز بالوسام النحاسي لولا الخطأ الفني الذي ارتكب من قبل احدى اللاعبات".

واضاف ان "المركز الرابع على مستوى قارة اسيا يعد انجازا مهما نتيجة مشاركة ابطال العالم والقارة في منافسات البطولة التي تتواصل فعالياتها في محافظة السليمانية".

وفي منافسات الزوجي المختلط حقق منتخب العراق المؤلف من اسحاق ابراهيم وفاطمة سعد المركز الرابع في منافسات القوس المركب لمسافة ٥٠ مترا عقب خسارته في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع امام منافسه البنغالي الذي حقق الوسام النحاسي، وفي مباراة التتويج بالذهب احرز المنتخب الهندي المركز الاول والوسام الذهبي عقب تفوقه على منتخب كازاخستان الذي حصل على الوسام الفضي.

وبرر اللاعب اسحاق ابراهيم خسارة الوسام النحاسي الى قوة المنافس البنغالي الذي يعد من افضل منتخبات قارة اسيا وايضا العالم فضلا عن الرياح العالية التي اثرت سلبا على نتائجه مع زميلته فاطمة سعد في اللقاء.

وفي منافسات فرقي الرجال لفعالية القوس المركب لمسافة ٥٠ مترا، توج منتخب الهند بالوسام الذهبي عقب تفوقه على منتخب بنغلاديش في المباراة النهائية، بينما احرز منتخب كازاخستان الوسام النحاسي على حساب منتخب الكويت صاحب المركز الرابع.

وفي منافسات فردي النساء لفعالية القوس المركب لمسافة ٥٠ مترا احرزت بنغلاديش الوسام النحاسي فيما ستقام مباراة الختام يوم غد الأربعاء، فيما ارزت الهند الوسام النحاسي في منافسات فردي الرجال لفعالية القوس المركب لمسافة ٥٠ مترا فيما ستقام مباراة الختام يوم غد الاربعاء.

وحضر منافسات اليوم الرابع من البطولة القارية هيرده رؤوف عضو المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية والكوري الجنوبي توماس هان نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة والسويسري توم ديلن الامين العام للاتحاد الدولي للعبة والبنغالي جابول غازي النائب الاول لرئيس الاتحاد الاسيوي وعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات العربية والقارية.

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