"ميتا" تفتتح أول متاجرها لبيع منتجات الواقع الافتراضي

2022/05/10 | 18:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفتتح ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، أول متجر فعلي للبيع بالتجزئة في كاليفورنيا، حيث يمكن للعملاء شراء سماعة الواقع الافتراضي Quest 2 وMeta Portal.وتقول الشركة إن المتجر جزء من مبادرتها لعرض مفهومها "ميتافيرس"

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