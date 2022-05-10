الاستخبارات الأميركية تحذر: بوتين سيستخدم السلاح النووي في هذه الحالة

2022/05/10 | 18:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هاينز، الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين، قد يفرض الأحكام العرفية في روسيا لدعم حربه على أوكرانيا، مشيرة إلى أنه قد يستخدم الأسلحة النووية حال واجه النظام الروسي تهديدا وجوديا.

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