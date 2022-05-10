القبض على 6 متهمين ألقوا “قنبلة صوتية” لإثارة الرعب في بغداد

2022/05/10 | 18:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..ألقت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على ستة متهمين بحوزتهم قنابل صوتية شرقي العاصمة.وقالت الوزارة في بيان تلقته / المعلومة /، إنه “بعد ورود معلومات دقيقة بوجود مشاجرة ورمي رمانة صوتية في منطقة الاستكشافات النفطية شرقي بغداد، القى فريق أمني من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثاني […]

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