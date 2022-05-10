2022/05/10 | 19:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت العائلتان في وقت لاحق إلى اتفاق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شقيقتان تتزوجان بالخطأ من عريس بعضهما البعض بعد انطفاء الكهرباء لمدة دقيقة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شقيقتان تتزوجان بالخطأ من عريس بعضهما البعض بعد انطفاء الكهرباء لمدة دقيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).