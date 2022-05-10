2022/05/10 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -ImjpJWo_Fc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي حاتم السليمان يكشف تفاصيل علاقته بالمالكي !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي حاتم السليمان يكشف تفاصيل علاقته بالمالكي !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).