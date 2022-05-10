أفرادها يحملون جنسيات أجنبية.. تفكيك شبكة مخدرات في بغداد

2022/05/10 | 19:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك شبكة لتجارة وتعاطي المواد المخدرة، فيما أشارت إلى إلقاء القبض على افرادها الذين يحملون جنسيات اجنبية في بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعملية استباقية استندت الى معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات التحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تفكيك شبكة لتجارة وتعاطي المواد المخدرة، والقاء القبض على افرادها والمكونة من اربعة متهمين ثلاثة منهم يحملون الجنسية الاسيوية والرابع عربي الجنسية في احدى مناطق بغداد".

وبينت، أن "عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات العاملة في بغداد واستدراج احد المتهمين والقبض علية بعد نصب كمين محكم له وبالجرم المشهود وبحوزتة كميات من المواد المخدرات وادوات للتعاطي ، وبدلالتة تم القبض على باقي افراد الشبكة بعمليات متفرقة بمناطق مختلفة من العاصمة".وأشارت إلى "تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيق ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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