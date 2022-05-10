تفكيك شبكة لتجارة وتعاطي المواد المخدرة في بغداد

2022/05/10 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك شبكة لتجارة وتعاطي المواد المخدرة والقاء القبض على افرادها الذين يحملون جنسيات اجنبية في بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بعملية استباقية استندت الى معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات التحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تفكيك شبكة لتجارة وتعاطي المواد المخدرة، والقاء القبض على افرادها".وبينت أن "الشبكة مكونة من اربعة متهمين ثلاثة منهم يحملون الجنسية الاسيوية والرابع عربي الجنسية في احدى مناطق بغداد".وتابعت: "حيث تمت عملية القاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات العاملة في بغداد واستدراج احد المتهمين والقبض علية بعد نصب كمين محكم له وبالجرم المشهود وبحوزتة كميات من المواد المخدرات وادوات للتعاطي، وبدلالتة تم القبض على باقي افراد الشبكة بعمليات متفرقة بمناطق مختلفة من العاصمة".وأكدت أنه "تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيق ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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