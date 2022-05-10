القاموس القرآنى : ( جارية / فتاة ) ( نساء / نسوة ) (إمرأة ) - أحمد صبحى منصور

2022/05/10 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور القاموس القرآنى : ( جارية / فتاة ) ( نساء / نسوة ) (إمرأة ) مقدمة : نقتصر على ورود هذه المصطلحات فى الآيات دون الدخول فى تفاصيلها وفى تدبرها .جارية الشائع أن ( جارية / جوارى ) بمعنى الطفلة والأنثى المملوكة .



ولكن فى القرآن الكريم تأتى من فعل ( جرى / يجرى ) .



قال جل وعلا عن : 1 ـ السفينة : 1 / 1 : عموما : ( وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِي فِي الْبَحْرِ كَالأَعْلامِ (32) الشورى )( و ......





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