مخرجات اجتماع قضية أراضي منطقة البكرية

2022/05/10 | 19:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث اجتماع برلماني حكومي، عقد برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، قضية أراضي منطقة البكرية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عقد اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع وزير الزراعة محمد كريم، وأمين بغداد علاء معن، ومحافظ بغداد محمد جابر العطا، حول قضية أراضي منطقة البكرية".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع بحث التحقيق في كيفية الاستيلاء على أراضي المواطنين المزارعين في البكرية وتغيير جنس الأرض بطريقة غير قانونية وعدم استحصال الموافقات الأصولية".

ولفت إلى أن "الاجتماع بحث ايضاً إيقاف الإجراءات التعسفية بحق أهالي المنطقة ومحاسبة المقصرين، و تخصيص أراضٍ للمستفيدين قانوناً لا تتقاطع مع أراضي المواطنين وأملاكهم ودورهم ومزارعهم".

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