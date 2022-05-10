برشلونة يرغب ضم نجم ليفربول ساديو ماني

2022/05/10 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

صوّب برشلونة أنظاره تجاه السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول كصفقة محتملة لتعزيز هجومه في الصيف المقبل.



وينتهي عقد ماني (30 عامًا) مع ليفربول، بنهاية الموسم المقبل دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن مع ليفربول وهو ما يرجح إمكانية بيعه في صيف 2022.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن أولوية برشلونة كانت تدعيم مركز المهاجم الصريح وبالفعل وضع عدة خيارات لكنه لم يتمكن من تحقيقها، فاتجه لفكرة تعزيز الخط الأمامي بلاعب يمكنه إحداث الفارق.



وأشارت الصحيفة، إلى أن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، كان أولوية بالنسبة لإدارة برشلونة، ولكن قيمته المادية تخطت حدود النادي، وبات قريبًا من الانتقال إلى مانشستر سيتي.

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