بعد تقارير سجن النساء.. إفراج

2022/05/10 | 19:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن بشدار حسن، محامي الدفاع المتطوع لملف معتقلي بادينان، أن محكمة استئناف أربيل الأولى أفرجت اليوم عن الناشطة المدنية، بيريفان أيوب، إفراجا مشروطا، بعد أن اكتسب قرار محاكمتها لمدة عامين الدرجة القطعية.

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