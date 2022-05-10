أحزابنا ليست - منظمات مدنية - وكذلك فراخها - صلاح بدرالدين

2022/05/10 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين الأحزاب الكردية السورية تنتهج أساليب الأنظمة الحاكمة في احتواء الحراك الشعبي المدني ، بوسائل الاختراق ، وتمويل افراد ، ومجموعات للتغلغل ، والسيطرة ، وقد انكشفت مؤخرا جوانب من تلك الأساليب الملتوية التي ترقى الى درجات الفضيحة ، وتعبر عن مدى هبوط القيم الأخلاقية السياسية لدى مسؤولي هذه الأحزاب الفاشلة الي أصبحت عالة على شعبنا ، وعائقا امام مسيرة الحركة الوطنية الكردية ، فهل فعلا لدينا منظمات المجتمع ......





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