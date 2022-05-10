2022/05/10 | 20:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..اعترف قائد كبير في الجيش الاسرائيلي رفض الكشف عن هويته ، الثلاثاء، ان نظامه يمارس عقابا جماعيا ضد الفلسطينيين في الارض المحتلة .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكرت صحيفة واي نت نيوز العبرية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة /، عن القائد العسكري الاسرائيلي قوله إن ” الاجراءات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد كبير في الجيش “الإسرائيلي” : مارسنا عقابا جماعيا ضد الفلسطينيين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد كبير في الجيش “الإسرائيلي” : مارسنا عقابا جماعيا ضد الفلسطينيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).