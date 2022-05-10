عمره 100 عام.. تعرف على الرجل الذي عمل بنفس الشركة 84 عام

2022/05/10 | 20:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحمل والتر أورثمان الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس لأطول وقت يقضيه في شركة واحدة.كم من الوقت؟ 84 سنة.يشاركك البرازيلي البالغ من العمر 100 عام نصيحته لجعل حياتك المهنية سعيًا للسعادة مدى الحياة.

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