البيئة تكشف أسباب ارتفاع نسب التلوث وتحدد شروط نصب أبراج الاتصالات

2022/05/10 | 20:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنالك محددات لنصب ابراج الاتصالات.

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