إرسال دعوات

2022/05/10 | 20:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقت عدد من الأحزاب المصرية، الثلاثاء، دعوة لإجراء حوار سياسي، كان قد دعا إليه الرئيس، عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، في وقت يعكف فيه ناشطون على صياخة مقترحاتها وتقديم ورقة عمل توضح مطالبها السياسية من السلطة الحاكمة.

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