البيئة تتحدث عن (أكبر مشكلة) تواجه العراق

2022/05/10 | 20:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حددت وزارة البيئة، الثلاثاء، أسباب ارتفاع نسبة تلوث المياه، فيما أشارت إلى أنها تشترط عدة محددات لنصب أبراج الاتصالات.

وقال مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة عيسى الفياض لوكالة الأنباء الرسمية، إن "أكبر مشكلة تواجه العراق هي تلوث مياه الانهر التي رافقتها قلة المياه بسبب ايران وتركيا اضافة الى قلة الامطار، حيث إن نسبة تلوث الانهر عالية".

وذكر، أن "الكاظمي وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الخارجية لعقد مفاوضات مع ايران وتركيا بشأن موضوع المياه".

وعن نصب أبراج الهواتف النقال، أشار إلى أن "هنالك محددات لنصبها، ولا يمكن إصدار أي موافقة من قبلنا اذا لم تطابق الشروط، منها بعد الابراج عن بعضها، وكذلك بعدها عن السكن والارتفاع"، مؤكدا أن "الوزارة مواكبة للشروط العالمية، فيما لو كانت هناك أي محددات جديدة".

وفيما يخص المولدات في الشوارع، أوضح، أن "أغلب المشاكل التي ترد من المواطنين هو حول ضجيج المولدات، وعلى ضوئها تبعث الوزارة لجان كشف وترفع تقارير فيما لو كان الصوت اكثر من طبيعي تقوم بتوجيه انذار وغرامات وبعضهم يحالون للقضاء"، داعيا المواطنين، "لمتابعة الصوت الذي يصدر من المولدات الأهلية، كي يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة".

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