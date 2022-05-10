القانون: مبادرة التيار مبهمة ولم توضح حقوق المستقلين

2022/05/10 | 20:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، الثلاثاء، أن مبادرة الإطار التنسيقي اوضحت حقوق النواب المستقلين على عكس المبادرات الأخرى ونأمل بأن تكون نقطة الانطلاق لحل الأزمة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الحيدري في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن “مبادرة التيار مبهمة وحصة المستقلين من تشكيل الحكومة […]

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