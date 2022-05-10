الكهرباء تعلن إدخال نحو 2000 ميكا واط من الطاقة إلى الخدمة

2022/05/10 | 20:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - فاطمة رحمة

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، إدخال نحو 2000 ميكا واط للطاقة من الخطوط الجديدة، وأكدت أن الجانب الإيراني وعد بتوريد الغاز بكميات كبيرة إلى العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ملاكات الوزارة عملت على ادخال خط رميلة - خور الزبير الاستراتيجي يوم امس"، مبينا أن "الخط يعتبر من الخطوط التي تأخذ وتعطي للشبكة الكهربائية وسيصرف قرابة 2000 ميكا واط".

وأضاف، أن "الخط من الخطوط "الدبل سيركت" وهو المسؤول عن الاستقرارية واستعادة انخفاض الفولتيات، وسيكون له شأن كبير في استقرار تجهيز الكهرباء لجميع المحافظات الشمالية وسيربط محافظة البصرة بميسان".

وأشار إلى أن "ملاكات الوزارة عملت خلال اليومين المنصرمين على ادخال خط غرب بغداد - حديثة وسيتم ادخال خط الخيرات حيدرية ثم جنوب بعقوبة ديالى وايضا رميلة ناصرية"، موضحا أن " تلك الخطوط كانت معطلة منذ عام 2013 ، واعادتها جاء بعد الاستنفار والدعم الكبير من رئيس مجلس الوزارء مصطفى الكاظمي".

وبشأن الغاز الايراني، أكد موسى أن "وزير الكهرباء عادل كريم والوفد المرافق له كانت لهما زيارة الى طهران واجتمعا بوزيري النفط والطاقة الايراني"، مبينا أن "كريم قدم دفوعات فنية لما تحتاجه المنظومة من كميات الغاز للالتزام بفقرات العقد والاتفاقية الموقعة بين الجانبين، قابلها تفهم كبير من قبل الجانب الايران".

ولفت الى أن "الجانب الايراني وعد بتوريد الغاز بكميات كبيرة لصالح تشغيل المنظومة"، مؤكدا أن "الوزارة ستقدم صيفا مختلفا بعد توفير السيولة المالية من مجلس الوزراء".

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