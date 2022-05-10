تراشق كلامي بسبب الوضع في القدس.. الأردن يحذر من

2022/05/10 | 20:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إن "تقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة سيؤدي حتمًا إلى تصعيد التوتر والغضب" في القدس.

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