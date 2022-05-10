عراقيون يتهمون (أسيا سيل) بسرقتهم: نشتري رصيدا ونعجز عن الاتصال! (تقرير)

2022/05/10 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

لا تستزف أموال الناس في العراق فقط بما ينفقونه على الحاجات الأساسية، بل يحدثُ الأمر في كثير من الأحيان بطرق تصل لمستوى الدخول لجيوبهم وأفراغها وأمام اعينهم.ولطالما اشر المواطنون بحسبهم عملية استغلال من قبل شركات الاتصال ما بين الاشتراك بخدمات دون علمهم أو بعلمهم حتى تستنفذ رصيدهم وما بين رصيد يختفي بسرعة الضوء رغم قلة ما يجرون من اتصالات وما بين خدمات سيئة لا يبدو أن أحداً يفكر بتحسينها. أحد المواطنين اكد بحسبه أنه تعرض للسرقة من قبل شركا (اسيا سيل) بعد اشتراكه بخدمة، ولم يتمكن من اجراء الاتصالات رغم دفعه المبلغ المطلوب .وتضع بغداد اليوم شكوى المواطن وبقية الموطنين ممن سيتركون هنا شكواهم أمام انظار المسؤولين، ونذكرهم بأن الحفاظ على أموال الناس أمانة والساكت عن الحق شيطان اخرس.

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