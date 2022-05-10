همسة ماجد ترد عبر (بغداد اليوم) على رفع دعوى ضدها من قبل محامين

2022/05/10 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ردت الإعلامية همسة ماجد، اليوم الثلاثاء، على الانباء والمعلومات، الي تحدثت عن رفع دعوى قضائية ضدها بتهمة الإساءة الى شريحة المحاميين.

وقالت ماجد في اتصال هاتفي مع (بغداد اليوم): "انني لم اسيء الى شريحة المحاميين اطلاقاً، وتحدثت عن قضية في الإعلام معينة وكلامي لم يكن بشكل عام، ولهذا لا يحقني أي شخص قانونياً خصوصاً انني لم اذكر اسماً معيناً".

وبينت: "من رفع ضدي القضية محامية اتصلت بي وكانت تسجل المكالمة بهدف اثارة المشاكل بيني وبين احدى صديقاتي وكان كل الهدف من ذلك ممارسة ضغوطات ضدي من أجل التنازل عن الدعوى التي اقمتها ضد (جوجو)، وهذا هدفها وليس لها أي هدف اخر".

وأكدت الإعلامية همسة ماجد، أنها "مستعدة للمثول امام القضاء العراقي، باي دعوى، ولن تتنازل عن الدعوى المقامة ضد (جوجو) مهما كانت الضغوطات"، حسب ما قالت.

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