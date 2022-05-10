البنتاغون: بوتين يركز الآن على

2022/05/10 | 20:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول رفيع في البنتاغون أن القوات الروسية قامت بأكثر من 300 طلعة جوية في الساعات 24 الأخيرة، مشيرا إلى أن القصف يركز على مدينتي دونباس وماريوبول، كما تم استهداف أوديسا.

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