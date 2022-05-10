2022/05/10 | 21:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بتعرض مطار تتمركز فيه قوات تركية للقصف في دهوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حزب العمال الكردستاني قصف مطار بامرني بالمدفعية الذي تتمركز فيه قوات تركية بمحافظة دهوك شمالي العراق".

وأضاف المصدر أن "الجيش التركي رد على القصف بالمدفعية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف مطار تتمركز فيه قوات تركية في دهوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف مطار تتمركز فيه قوات تركية في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).